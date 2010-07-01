Жителей Чукотки заставят делать утреннюю зарядку

На Чукотке с сегодняшнего дня введены массовые утренние зарядки для всего населения. Департамент культуры, спорта и туризма автономного округа уже во второй раз организует эту необычную акцию, которая в целом проходит только по городам и крупным поселкам. Но животноводов тундры и морских зверобоев прибрежных дальних сел власти тоже пытаются заставить самоорганизоваться.

"Физзарядки проводятся в дни летних каникул, с 1 июля по 1 сентября, ежедневно, кроме выходных, на спортплощадках, - сообщил руководитель окружной спортшколы Сергей Степченков. - Зарядка будет начинаться в 8 утра, чтобы взрослые успевали на работу. Вести занятия будут инструкторы с высшим спортивным образованием".

Уже подготовлены программы с элементами аэробики, есть упражнения на дыхательную систему и даже позаимствован спортивный опыт коренных народов Севера - тренеры будут использовать в занятиях упражнения Северного многоборья. Продолжаться занятия будут 15-20 минут.

Такие акции направлены на популяризацию спорта и здорового образа жизни на Чукотке.

ami-tass.ru