Исполнительная власть не хочет противодействовать наркомании?

В Министерстве внутренних дел Украины заявляют об игнорировании центральными органами исполнительной власти сроков согласования разработанной министерством “Концепции реализации государственной политики в сфере противодействия распространению наркомании, борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, ядовитых и сильнодействующих лекарственных препаратов на 2011-2015 годы”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, об этом сказал заместитель министра внутренних дел Леонид ЗИМА во время заседания Национального координационного совета борьбы с наркоманией при Кабинете министров Украины.

Л.ЗИМА отметил, что проект данной Концепции уже выдержал три этапа согласительного процесса с центральными органами исполнительной власти. По его словам, во время согласования этого проекта возникали некоторые противоречия, которые мешали результативной работе. В частности, МВД пришлось столкнуться с проблемой игнорирования центральными органами исполнительной власти сроков согласования Концепции, а некоторые министерства и ведомства предоставляли абсолютно необоснованные замечания к ней. Кроме того, некоторые министерства не направили ни одной информации по этому вопросу, практически игнорируя процесс согласования.

Из-за сжатости сроков выполнения Плана первоочередных мер по интеграции Украины в ЕС на 2010 год МВД в очередной раз направило проект Концепции в центральные органы исполнительной власти для доработки с указанием конечного срока согласования - 20 июня текущего года. По словам Л.ЗИМЫ, по состоянию на 23 июня ответы поступили только от считанных ведомств.

Это делает невозможным своевременное направление этого проекта на правовую экспертизу в Министерство юстиции и последующее направление на рассмотрение правительства, отметили в МВД.