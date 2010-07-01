Пчелиные укусы лечат артрит

Пчелиный яд способен помочь в лечении и даже предотвращении артрита, утверждают учёные из Университета Сан-Паулу (Бразилия).

Исследователи обнаружили, что пчелиный яд может контролировать воспалительный процесс в суставах, который приводит к развитию ревматоидного артрита. В частности, яд содержит молекулы, увеличивающие концентрацию в организме естественных гормонов глюкокортикоидов, регулирующих воспаление.

Эксперименты на кроликах показали: яд предотвращает развитие артрита у животных. Это значит, что его можно использовать для создания человеческих лекарственных препаратов, облегчающих боль при артрите и препятствующих возникновению этого недуга.

Несмотря на то, что пчелиный яд является смесью веществ, вызывающих у человека иммунную и аллергическую реакцию, его веками используют для лечения не только ревматоидного артрита, но и астмы, и рассеянного склероза. В ходе апитерапии больного жалят несколько сотен пчел, причем жала не вынимают в течение часа (жало пчелы при укусе застревает в коже человека и отрывается вместе с жалящим аппаратом, из которого ещё какое-то время поступает яд; пчела при этом погибает).

Доказано, что пчелиный яд повышает количество гемоглобина, снижает вязкость и свёртываемость крови, уменьшает количество в ней холестерина, повышает диурез, расширяет сосуды, увеличивает приток крови к больному органу, снимает боль, повышает общий тонус, работоспособность, улучшает сон и аппетит.

compulenta.ru