Минздрав расширит список противопоказаний к управлению авто

Министерство здравоохранения и социального развития России подготовило законопроект, предусматривающий внесение в закон "О безопасности дорожного движения" перечня медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства. По словам директора департамента организации медицинской помощи и развития здравоохранения Ольги Кривонос, в перечень будет включено около 30 десятков заболеваний, в том числе синдром апноэ (остановки дыхания) во сне, эпилепсию, ряд сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний нервной системы, а также наркомания, токсикомания и алкоголизм.

В соответствии с законопроектом, обнаружение медкомиссией перечисленных в документе заболеваний у владельца транспортного средства является основанием для прекращения действия водительских прав.

Законопроект также предлагает дополнить действующий Кодекс об административных правонарушениях статьей, определяющей меры наказания для медработников, занимающихся незаконной выдачей медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством. Ответственность за такие нарушения будут нести и медицинские учреждения в качестве юридических лиц, подчеркнула Кривонос.

С 1 июля 2010 года в России вступают в силу новые требования к автомобильным аптечкам. Новый состав аптечек был утвержден министерством осенью прошлого года. В них будет больше перевязочных материалов и не будет лекарств. По словам представителей Минздрава, изменения в содержимом аптечек обусловлены тем, что большинство жертв ДТП гибнут в результате потери крови, лекарства же при оказании первой помощи пострадавшим в авариях практически никогда не требуются. Аптечки старого образца разрешено использовать до истечения срока годности.

Министерство также планирует почти в три раза увеличить время, отведенное на обучение навыкам первой помощи в автошколах. Продолжительность таких занятий увеличится с 25 до 73 часов.

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