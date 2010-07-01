Сегодня в 14.00 состоится заседание Пресс-клуба газеты «Известия в Украине» на тему: «Система оказания психиатрической помощи детям в Украине». Ассоциация психиатров Украины, общественная организация, что занимается проблемами реформирования психиатрических служб страны, предоставит результаты первого исследования состояния и эффективности системы оказания помощи детям и подросткам.

Участники: правозащитник, юрист Ассоциации психиатров Украины Татьяна Яблонская, юрист Ассоциации психиатров Украины Наталья Коваль, координатор проектов Ассоциации психиатров Украины Юлия Пиевская, председатель Экспертного Совета при Министерстве труда и социальной политики Украины Семен Глузман, исполнительный директор ОО "Феникс" Ирина Король.

Также будет презентован обобщающий документ исследования «Система оказания психиатрической помощи детям в Украине: попытка анализа» (Пресс-центр холдинга «Главред-Медиа», ул. Сретенская, 2 / 8).

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