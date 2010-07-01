МВД считает метадоновую терапию неэффективной

На заседании Национального координационного совета по борьбе с наркоманией при Кабинете Министров заместитель министра внутренних дел Леонид Зима заявил о том, что до сих пор не решается на должном уровне вопрос применения заместительной терапии, как один из подходов, что должен уменьшить вред от наркотиков и предотвратить криминальную активность наркоманов.

МВД целиком поддерживает заместительную терапию, но имеет замечания относительно того, какой заменитель наркотика должен применятся.

Леонид Зима заявил о том, что в ряде развитых стран Запада сейчас свертывают метадоновые программы.

По убеждению МВД, использование метадона в Украине имеет много недостатков. В первую очередь – постоянно существует опасность выхода препарата в незаконный оборот, уже зафиксировано 173 таких случая. В будущем необходимость покупать метадон за валюту станет большой нагрузкой для бюджета страны. Кроме того, метадон очень негативно влияет на здоровье наркозависимых пациентов, а метадоновая зависимость намного тяжелее наркотической.

Как альтернативу метадону МВД предлагает рассмотреть препарат, который разработан Институтом неврологии, психиатрии та наркологии Академии медицинских наук Украины (г. Харьков) и не является наркотиком.

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