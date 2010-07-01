Кому полезен шоколад
Понижает артериальное давление
Ежедневно лакомясь шоколадом, человек может значительно снизить кровяное давление. По словам сотрудников Университета Аделаиды (Австралия), эффект от потребления сладости такой же, как от получаса физических упражнений.
В ходе работы австралийские учёные проанализировали результаты 15 исследований свойств шоколада и какао, проводившихся с 1955 по 2000 год с участием нескольких сотен человек. Как выяснилось, при поедании шоколада у гипертоников снижалось давление на 5%. Воздействие шоколада было настолько значительным, что за пять лет шансы испытуемых стать жертвой сердечного приступа или инсульта сокращались на 20%. Любопытно и то, что на тех, у кого давление было в пределах нормы, лакомство никак не действовало.
Теперь учёные хотят выяснить, какое количество шоколада оптимально для понижения давления. Участники упомянутых исследований съедали от 6 до 100 граммов в день.
Шоколад (в особенности тёмный) содержит флаванолы — химические вещества, которые присутствуют не только в бобах какао, но и в помидорах, красном вине и зелёном чае. Эти вещества считаются одними из наиболее эффективных натуральных антиоксидантов; они повышают концентрацию в крови окиси азота, которая активно участвует в процессе регуляции функции клеток на внутренних стенках сосудов. Таким образом, флаванолы управляют мозговым кровообращением и снижают артериальное давление. Как следствие, значительно сокращается риск возникновения инсультов и инфарктов.