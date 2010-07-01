Кому полезен шоколад

Ежедневно лакомясь шоколадом, человек может значительно снизить кровяное давление. По словам сотрудников Университета Аделаиды (Австралия), эффект от потребления сладости такой же, как от получаса физических упражнений.

В ходе работы австралийские учёные проанализировали результаты 15 исследований свойств шоколада и какао, проводившихся с 1955 по 2000 год с участием нескольких сотен человек. Как выяснилось, при поедании шоколада у гипертоников снижалось давление на 5%. Воздействие шоколада было настолько значительным, что за пять лет шансы испытуемых стать жертвой сердечного приступа или инсульта сокращались на 20%. Любопытно и то, что на тех, у кого давление было в пределах нормы, лакомство никак не действовало.

Теперь учёные хотят выяснить, какое количество шоколада оптимально для понижения давления. Участники упомянутых исследований съедали от 6 до 100 граммов в день.

Шоколад (в особенности тёмный) содержит флаванолы — химические вещества, которые присутствуют не только в бобах какао, но и в помидорах, красном вине и зелёном чае. Эти вещества считаются одними из наиболее эффективных натуральных антиоксидантов; они повышают концентрацию в крови окиси азота, которая активно участвует в процессе регуляции функции клеток на внутренних стенках сосудов. Таким образом, флаванолы управляют мозговым кровообращением и снижают артериальное давление. Как следствие, значительно сокращается риск возникновения инсультов и инфарктов.

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