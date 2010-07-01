Херсонщина: затоплены 200 дворов и обесточен Скадовск
Из-за сильных ливней
В Херсонский области из-за сильных ливней и шквалистого ветра подтоплены более 200 приусадебных участков и обесточен районный центр Скадовск.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, 30 июня в результате осложнения погодных условий (ливни, шквалистые порывы ветра) произошло обесточивание г. Скадовска и четырех населенных пнктов Скадовского района.
К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
В результате повреждения газопровода низкого давления город частично отключен от газоснабжения.
Также в Скадовске подтоплены 28 приусадебных участков, для откачивания воды с использованием техники привлечен персонал горводоканала.
Кроме Скадовского района, от ненастья также пострадали населенные пункты Новотроицкого района. В частности, в с. Василевка дождевыми водами подтоплены 197 приусадебных участков, 30 подвалов залиты водой.
Работы по ликвидации последствий ненастья продолжаются.