Врачи начали штрафовать пациентов за опоздание
Чтобы сохранить прибыльность
Австралийские врачи общей практики начали штрафовать пациентов за опоздание на прием, сообщает Медпортал.ру со ссылкой на Herald Sun.
Размеры штрафа за десятиминутное опоздание в некоторых клиниках доходят до 50 австралийских долларов (около 43 долларов США). Врачи утверждают, что такая мера помогает им сохранять прибыльность своей практики.
Организации, защищающие права пациентов, усматривают в подобных действиях двойные стандарты: выбивающиеся из графика врачи не платят пациентам за ожидание приема.
Министр здравоохранения штата Виктория Дэниэл Эндрюс (Daniel Andrews) в интервью газете заявил, что не собирается препятствовать врачам, штрафующим больных. По его словам, частная врачебная практика представляет собой форму малого бизнеса, поэтому врачи имеют полное право заботиться о его прибыльности. Разумеется, это не должно мешать специалистам оказывать каждому пациенту полный объем медицинской помощи, добавил он.