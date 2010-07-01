Врачи начали штрафовать пациентов за опоздание

Австралийские врачи общей практики начали штрафовать пациентов за опоздание на прием, сообщает Медпортал.ру со ссылкой на Herald Sun.

Размеры штрафа за десятиминутное опоздание в некоторых клиниках доходят до 50 австралийских долларов (около 43 долларов США). Врачи утверждают, что такая мера помогает им сохранять прибыльность своей практики.

Организации, защищающие права пациентов, усматривают в подобных действиях двойные стандарты: выбивающиеся из графика врачи не платят пациентам за ожидание приема.

Министр здравоохранения штата Виктория Дэниэл Эндрюс (Daniel Andrews) в интервью газете заявил, что не собирается препятствовать врачам, штрафующим больных. По его словам, частная врачебная практика представляет собой форму малого бизнеса, поэтому врачи имеют полное право заботиться о его прибыльности. Разумеется, это не должно мешать специалистам оказывать каждому пациенту полный объем медицинской помощи, добавил он.