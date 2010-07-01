Французы нашли замену бормашине

Французские ученые изобрели уникальный метод лечения зубов без использования бормашины. Теперь "дырки" в зубах можно будет залечить с помощью специальных инновационных препаратов.

Удивительное изобретение подарили миру медики из французского национального института здоровья и медицинских исследований. Они создали восстанавливающий гель и пленку, которые избавят пациентов от боли и страха перед стоматологом.

Отныне для того, чтобы восстановить зуб, поврежденный кариесом, нужно будет лишь ввести в образовавшуюся "дырку" немного геля или наклеить рядом с ней небольшой кусочек пленки. Через месяц после этого кариозная полость зарастет сама собой.

Такой необыкновенный эффект достигается благодаря особым пептидам – меланоцитстимулирующим гормонам, которые были добавлены в инновационные препараты. Под воздействием этих веществ клетки зубных тканей начинают размножаться, в результате чего повреждение самостоятельно восстанавливается. При этом пациенту не требуется никакого дополнительного медицинского вмешательства даже в самых запущенных случаях.

В частности, отныне пациентам не придется проходить процедуру чистки корней зуба в случае пульпита. Кроме того, врачам больше не потребуется обновлять старые пломбы, потерявшие прочность и внешний вид. А самое главное – теперь можно будет бесследно восстанавливать передние зубы, не опасаясь того, что залеченное место со временем потеряет цвет.

Как передает "Росбалт", пока французские исследователи провели эксперимент только на мышах. Именно их зубы восстанавливались за месяц после использования новых препаратов. Возможно, на получение аналогичных результатов у людей уйдет немного больше времени. По меньшей мере, исследователи уже подумывают над продолжением своих экспериментов.

dni.ru