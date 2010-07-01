Как получить красивый и здоровый загар

Мечтаете получить красивый и здоровый загар? Начните, во-первых, с регулярного принятия поливитаминных средств с большим содержанием витаминов А и С – именно они позволяют коже восстанавливаться после воздействия солнечных лучей.

Для хорошего загара не последнюю роль играет и состояние кожи. Побалуйте ее различными пилингами или скрабами, которые удаляют ороговевшие частички. После комплекса такого рода процедур загар ляжет намного ровнее. Но также следует помнить о том, что при проведении пилинга особое внимание необходимо уделять локтям, коленкам и стопам – эти зоны считаются самыми проблемными, и именно на них загар ложится неровно.

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