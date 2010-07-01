С сегодняшнего дня повышаются социальные выплаты

С сегодняшнего дня минимальная заработная плата повышается на 4 грн. – с 884 грн. до 888 грн. Это предусмотрено государственным бюджетом на 2010 г.

Напомним, в госбюджете-2010 запланировано также повышение уровня минимальной заработной платы с 1 октября – до 907 грн. и с 1 декабря – до 922 грн.

В почасовом расчете минимальная зарплата с 1 июля повышается на 0,03 грн. – до 5,32 грн., кроме того, предусмотрены повышения минимальной почасовой зарплаты с 1 октября – до 5,43 грн., с 1 декабря – до 5,52 грн.

Прожиточный минимум с сегодняшнего дня повышается на 4 грн. – до 843 грн. Предусмотрено, что с 1 октября т.г. прожиточный минимум будет повышен до 861 грн. и с 1 декабря – до 875 грн.

Для лиц, которые относятся к основным социальным и демографическим группам населения, определены такие размеры прожиточного минимума на 2010 год: для детей до 6 лет: с 1 июля – 771 грн. (повышение на 4 грн.), с 1 октября – 787 грн., с 1 декабря – 799 грн.; для детей от 6 до 18 лет: с 1 июля – 921 грн. (на 4 грн.), с 1 октября – 941 грн., с 1 декабря – 957 грн.; для работоспособных лиц: с 1 июля – 888 грн. (на 4 грн.), с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.; для лиц, утративших работоспособность: с 1 июля – 709 грн. (на 3 грн.), с 1 октября – 723 грн., с 1 декабря – 734 грн.

Минимальная пенсия с 1 июля вырастет с 706 до 709 грн. До конца года ее уровень повысится с 1 октября – до 723 грн., с 1 декабря – до 734 грн.