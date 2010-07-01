Белый рис опасен для здоровья

Гарвардские ученые выяснили: если от потребления белого риса перейти к коричневому (неочищенному), можно снизить риск развития диабета на 16%. Употребление же очищенного белого риса, напротив, способствует повышению уровня сахара.

В исследовании, проведенном в США, приняло участие более 200 тысяч американцев. После исключения воздействия других факторов риска развития диабета II типа было установлено, что употребление 150-граммовых порций очищенного риса чаще 5 раз в неделю увеличивает шансы на диабет на 17% по сравнению с людьми, получающими менее одной порции риса в месяц.

Это объясняется тем, что в неочищенном рисе повышено содержание клетчатки. При обработке он теряет часть отрубей и зародышевых тканей, в результате чего повышается гликемический индекс, то есть возрастает уровень глюкозы в крови.

Что же касается коричневого риса, то он намного полезнее, так как в процессе обработки сохраняет отрубевую оболочку. Ведь львиная доля питательных веществ содержится именно в ней. Правда, срок хранения такого риса сокращается из-за того, что на зернах остается маслосодержащая оболочка.

Отрубевая оболочка зерна содержит витамины группы В, минералы, клетчатку и фолиевую кислоту, а также небольшое количество фосфора, цинка, меди и йода. Она придает рису легкий ореховый привкус. Коричневый рис варится гораздо дольше белого - в среднем 25 минут.

Поэтому любителям этого продукта следует переключиться на неочищенный рис и другие цельнозерновые продукты. Для тех, кто испытывает особенную страсть к очищенному рису в больших количествах, ученые предлагают на треть заменить его коричневым рисом.

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