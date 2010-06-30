Сумщина: опасная жидкость травмировала глаза мужчины

В Сумской области при перекачке аммиачной воды травму глаз получил начальник участка агрохимического предприятия ООО «Родючисть».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора по Сумской области, управлением создана специальная комиссия для расследования несчастного случая.

По оперативной информации, трагедия произошла возле села Скляровка. При перекачке аммиачной воды из одной емкости в другую рукав перегнулся, в результате чего произошла разгерметизация соединения «кран-рукав».

Опасная жидкость травмировала глаза 44-летнего мужчины. Сейчас пострадавший находится на лечении.