Наводнение нанесло Хмельницкой области 14 млн грн ущерба

Наводнение нанесло Хмельницкой области свыше 14 млн. грн. ущерба.

Такие предварительные данные обнародовал на пресс-конференции председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА.

“Эта цифра не окончательная, поскольку ущерб еще подсчитывается”, - сказал он.

В.ЯДУХА отметил, что некоторые районы области продолжают страдать от наводнения.

“В настоящее время водой снова подтоплены Новоушицкий, Каменец-Подольский, Дунаевецкий районы. Уровень воды в тамошних селах достигает окон. По-видимому, придется срывать дамбы, чтобы отвести воду от жилых домов”, - сказал В.ЯДУХА.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 22 на 23 июня в реке Жван в Каменец-Подольском районе вода поднялась до уровня 12 м, а в отдельных местах - до 20.

В результате наводнения здесь был разрушен мост, который сейчас восстановлен. Более 1300 жителей поселков Лискивцы, Чабановка и Липы Каменец-Подольского района были заблокированы водной стихией.