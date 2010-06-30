Кто проверит санитарное состояние курортов Херсонщины?

Председатель Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК обещает лично проверять санитарное состояние населенных пунктов области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, об этом Н.КОСТЯК сказал во время селекторного совещания с руководителями районов области.

Он подчеркнул, что не доволен состоянием соблюдения порядка на территории курортных районов области и в областном центре. Н.КОСТЯК отметил, что с началом курортного сезона в Херсонской области значительно возрос поток отдыхающих, это привело к нагрузке тех служб, которые отвечают за санитарное содержание населенных пунктов, рекреационных зон и территорий массового отдыха.

В частности, губернатор обратил внимание городского председателя Херсона Владимира САЛЬДО на состояние санитарного содержания областного центра, в который транзитом прибывает 90% отдыхающих.

По итогам селекторного совещания за каждым районом закреплены ответственные, которые должны следить за соблюдением санитарного состояния населенных пунктов и зон отдыха области.

При этом Н.КОСТЯК заявил, что будет лично проверять благоустройство населенных пунктов.

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