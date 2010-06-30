Погода в первый день июля

1 июля в восточных, южных, большинстве центральных областей Украины и в Крыму ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На протяжении суток в карпатском регионе возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, в западных областях 11-16°; днем 23-28°, в северной части до 32°, в Карпатах 15-20°.

В Киевской области осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 17-22°, днем 27-32°. В г. Киеве ночью 20-22°, днем около 30°.

30 июня температура воды в Черном и Азовском морях 22-27°, в Днепре возле Киева 24°.