Ученые научились прогнозировать климакс

Медики в Иране научились определять по анализу крови, в каком возрасте у женщины наступит менопауза.

Результаты нового исследования представили в Риме на ежегодной конференции эмбриологов и ученых, исследующих репродуктивную функцию человека. Менопауза - очень важная физиологическое и эмоциональное событие в жизни женщины. Она может быть разрушительной, когда климакс наступает до 45 лет у женщин, которые еще хотели бы иметь детей.

Эта работа может пригодиться для выявления женщин, которым грозит досрочная менопауза, и для помощи женщинам, которые хотели бы заморозить свои яйцеклетки.

Анализ крови выявляет количество гормона AMH, связанного с продуцированием яйцеклеток. Разница составляет всего примерно треть года. Именно количество этого гормона напрямую связывают с возрастом наступления климакса.

Новую технологию изобрела Рамезани Тегран из университета Саида Бехеста в Тегеране. Она на протяжении 12 лет постоянно проверяла кровь 250 женщин. Госпожа Тегран уверяет, что возможно установить возраст наступления менопаузы с точностью до четырех месяцев.

"Когда мы прогнозируем возраст наступления менопаузы наших исследуемых женщин, то убеждаемся, что наш прогноз является весьма приближенным к реальности," - говорит ученый. Разница составляет лишь примерно треть года. Возраст наступления климакса может быть индикатором риска появления болезней, угрожающих жизни.

Ранний климакс связывают с заболеваниями сердца, поздний - с раком.

Эксперты признают, что теперь нужно провести расширенное исследование. Однако, ученые Оксфордского университета назвали открытие "прорывом". Исследование касалось только женщин, хотя ученые уже доказали, что у мужчин пожилого возраста также наступает климакс.

www.bbc.co.uk