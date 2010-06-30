Парламент планирует усилить борьбу с туберкулезом

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины “О борьбе с заболеванием туберкулезом”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовал 341 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что с целью своевременного выявления больных туберкулезом и лиц, инфицированных микобактериями туберкулеза, и предотвращением распространения этого заболевания, осуществляются соответствующие профилактические медицинские осмотры лиц, поступающих на работу или выполняющих работу, при осуществлении которой имеет место высокий риск возможности передачи заболевания туберкулезом другим лицам.

Кроме того, такие осмотры проводятся в отношении студентов (слушателей) высших учебных заведений, получающих образование для выполнения работ, при осуществлении которых имеет место высокий риск возможности передачи заболевания туберкулезом другим лицам; детей в возрасте до 18 лет; взятых под стражу лиц, поступивших в учреждения, подчиненные Министерству внутренних дел Украины, а также лиц, задержанных Службой безопасности Украины и Государственной пограничной службой Украины, содержащихся в подчиненных этим службам изоляторах временного содержания и пунктах (местах) временного содержания задержанных лиц; лиц, которые содержатся в учреждениях Государственной криминально-исполнительной службы.

Результаты медицинского осмотра должны быть занесены медицинским работником, осуществлявшим осмотр, в личную медицинскую книжку работника, подверженного такому осмотру.

Предусмотрено, что направление лиц, поступающих на работы или выполняющие работы, при осуществлении которых имеет место возможность передачи заболевания туберкулезом другим лицам, для прохождения соответствующих профилактических осмотров и покрытие расходов учреждений здравоохранения, связанных с осуществлением таких осмотров, является обязанностью работодателей.

В случае выявления подозрения на туберкулез или заболевание туберкулезом врач или другой медицинский работник, обнаруживший подозрение или заболевание, обязан сообщить об этом лицу, в отношении которого существует подозрение на наличие у него туберкулеза или у которого обнаружено указанное заболевание, и сделать соответствующую запись в медицинской документации такого лица.

Законопроектом предусмотрено, что лица, у которых обнаружена активная форма заболевания туберкулезом, в период выделения из их организма микобактерий туберкулеза, не могут быть заняты на работах, при выполнении которых возможна передача этого заболевания другим лицам, до прекращения выделения из организма возбудителя туберкулеза, подтвержденного с помощью обследований, предусмотренных утвержденным центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения стандартом предоставления медицинской помощи больным туберкулезом.

Больные заразными формами туберкулеза на период бактериовыделения подлежат изоляции путем госпитализации в стационарные отделения противотуберкулезных медицинских учреждений. Обязательным условием начала и проведения противотуберкулезного лечения является необходимость полученного в порядке, установленном законом, информированного согласия пациента.

Лечение больных заразной формой туберкулеза с изоляцией в стационарном отделении противотуберкулезного медицинского учреждения должно продолжаться до прекращения выделения из их организма возбудителя туберкулеза, подтвержденного в порядке и с помощью методов, определенных в стандарте оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

В случае отказа лица, больного заразной формой туберкулеза, от предложенной ему изоляции путем госпитализации в стационарное противотуберкулезное медицинское учреждение, отказа такого лица от предложенного ему противотуберкулезного лечения или несоблюдения им назначенного режима противотуберкулезного лечения, председатель врачебной комиссии противотуберкулезного медицинского учреждения, в котором находится на учете такой больной, на протяжении 24 часов после установления одного из указанных выше фактов обязан в письменном виде сообщить об этом главному государственному санитарному врачу соответствующего района (города).

С целью предотвращения распространения туберкулеза и передачи его другим лицам, указанный главный государственный санитарный врач на протяжении 24 часов после получения направленного в его адрес сообщения председателя врачебной комиссии противотуберкулезного медицинского учреждения обязан передать в суд по месту нахождения противотуберкулезного учреждения заявление о рассмотрении соответствующего дела и вынесения решения об обязательной изоляции такого лица в стационарное противотуберкулезное медицинское учреждение.

Обязательная изоляция лица в условиях стационарного противотуберкулезного медицинского учреждения осуществляется на срок от одного до трех месяцев.