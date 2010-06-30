Сосновая кора устранит аллергию

Пикногенол, антиоксидант растительного экстракта, полученного из коры французской морской сосны, существенно улучшает симптомы сенной лихорадки - аллергического воспаления носовых дыхательных путей, вызывающего зуд, отёк слизистой оболочки, крапивницу и сыпь. Аллергический ринит или сенную лихорадку часто ошибочно воспринимают как тривиальную проблему здоровья, в то время как большинство людей с этим заболеванием испытывают резкое ухудшение качества их жизни. Учёные компании Natural Health Science Inc. /NHS, США/ установили, что пикногенол уменьшает симптомы глазных и назальных проблем сенной лихорадки.

В девятинедельном исследовании медики начали лечение сосновым экстрактом среди пациентов в возрасте от 18 до 65 лет. Все испытуемые имели положительную аллергическую реакцию на пыльцу берёзы. Одной группе участников давали дважды в день по одной таблетке, содержащей 50 мг пикногенола. В сезон аллергии у людей, страдающих сенной лихорадкой, повышаются уровни специфических антител под названием IgE. В контрольной группе плацебо показатели IgE выросли на почти 40%, в то время как в группе пикногенола - только на 19,4%. Кроме того, люди, принимавшие пикногенол, в меньшей степени испытали признаки болезни, включая жжение, зуд, слезящиеся глаза, покраснение, чихание и насморк. Клиницисты уверены, что пикногенол является безопасным и действенным средством облегчения сенной лихорадки благодаря сильному противовоспалительному действию.

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