Какие болезни вызывает телевизор

Чрезмерное увлечение телевизором может оказаться смертельным даже для здорового человека, не говоря уже о больном.

Эксперты британского Совета по медицинскому исследованию на протяжении почти десяти лет наблюдали за 13 197 здоровыми мужчинами и женщинами среднего возраста, живущими в графстве Норфолк. За это время 373 участника (каждый 35-й) умерли от болезней сердца.

По словам учёных, каждый час, проведённый перед "голубым экраном", повышает риск смерти от сердечных заболеваний на 7%. Те, кто смотрит в "ящик" по четыре часа в день (именно столько времени отводит на ТВ средний британец), умирают в результате проблем с сердцем на 28% чаще. Связь между ТВ-одержимостью и сердечными недугами оставалась устойчивой даже после того, как были приняты во внимание разнообразные факторы риска вроде нехватки физических упражнений, ожирения, плохого питания и курения.

Исследователи утверждают, что 8% смертей можно было бы избежать, если бы британцы сократили время просмотра ТВ с четырёх часов в день до часа. Это помогло бы сохранить 30 жизней из упомянутых выше 373.

А знаете ли вы, что детям телевизор вредит гораздо больше? У детей, которые ежедневно сидят перед телеэкраном от 90 до 330 минут, систолическое и диастолическое давление на 5–7 единиц выше, чем у тех, кто проводит за просмотром телепередач менее получаса в день. Подобное негативное влияние телевизор оказывает как на детей с лишним весом, так и на малышей нормальной комплекции.

Доказано также, что дети, проводящие у телевизора более двух часов в день, в два раза больше прочих рискуют заболеть астмой. Наконец, при малоподвижном поведении у детей происходят изменения в легких, что впоследствии вызывает одышку.

science.compulenta.ru