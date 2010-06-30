Домашняя плесень обостряет приступы астмы

Поселившаяся на стенах дома плесень тяжело сказывается на здоровье астматиков, обостряя приступы болезни и доводя до угрозы госпитализации, выяснили учёные Гарвардской медицинской школы и женской больницы Бригама /США/. Было установлено, что некоторые варианты генов хитиназы выражены в большей степени у людей, страдающих астмой, которые активируются при аллергическом воспалении.

Врачи обследовали детей в возрасте от 5 до 12 лет с разными стадиями астмы и их жилищные условия на наличие плесени и домашней пыли. Как и ожидалось, сырые дома с высокими уровнями влажности, где имеется видимая плесень на стенах, потолках или в подвале, имеют более высокие уровни грибка и его пор в воздухе. Используя образцы крови пацментов, медики зафиксировали, что ген хитаназы CHIT1 становится активным в лёгких в сочетании с высокими показателями плесени в доме и тем самым повышаются и риски серьёзных приступов астмы.

Терапевты считают, что хитаназа играет важную роль в провоцировании аллергической реакции на плесень. По предположениям, блокирование ферментативной активности гена позволит предотвратить воспаление, связанное с астмой. Кроме того, поиск других генов, которые могут взаимодействовать с плесенью, также будет иметь большое значение для развития более эффективной терапии против астмы, говорят исследователи.

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