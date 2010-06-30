Осторожно: самый опасный способ похудения!

Сколько раз вы слышали о том, что используя клизму для похудения реально избавиться от большого количества килограмм. Данной информацией завалены практически все ресурсы интернета. Да, никто не отрицает, что при использовании клизмы даже после единственного применения удается избавиться от излишних килограммов. Только вот мало кто задумывается, чем это может обернуться для здоровья.

Для начала необходимо знать, что клизмы относятся к лечебным манипуляциям и проводить ее или нет, может решать лишь врач. Поэтому стоит задуматься над тем, а можно ли так часто и бесконтрольно применять ее на себе.

А вы знаете, к каким последствиям может привести самостоятельное «назначение» клизмы? Во-первых, страдает микрофлора кишечника, и из-за этого возникает нехватка определенных витаминов и аминокислот, которые, кстати, вырабатываются именно теми бактериями, которые обитают в кишечнике.

Во-вторых, существуют ограничения, при которых проводить клизмы категорически запрещено. Так при наличии кишечных кровотечений, геморроя, трещин прямой кишки, полипов и воспалительных процессах следует полностью отказаться от клизм.

В-третьих, регулярное применение клизм приводит к неизбежному обезвоживанию организма, а это провоцирует развитие заболеваний почек, а также общее ухудшение самочувствия.

Теперь давайте ознакомимся с тем, из-за чего происходит похудение при использовании клизм. В нормальном состоянии кишечник принимает участие в переваривании пищи: в его обязанности входит адсорбция жидкости из попавшей в нее пищи. За счет микрофлоры, расположенной на стенках кишечника происходит процесс переваривания пищи и производства из остатков еды необходимые для организма белки витамины и жиры. Благодаря работе кишечника происходит усваивание порядка десяти процентов питательных веществ.

Когда вода из клизмы попадает в кишечник, его слаженная и отрегулированная работа разрушается. Бактерии микрофлоры перестают синтезировать питательные вещества, поэтому общая калорийность пищи снижается. В процессе орошения кишечника жидкостью повреждаются его стенки, поэтому слизистая уже не способна пропускать столько жидкости как раньше. Данные процессы и ведут к похудению.

Только никто не задумывается над тем, что при нарушении работы микрофлоры происходит усиленное образование новой патогенной микрофлоры. В процессе своей деятельности она вырабатывает токсические вещества, нарушающие работу пищеварения, а также могут привести к образованию раковых опухолей.

Помимо применения клизм существует масса других более безопасных для здоровья способах похудения. Особенно, если вы мечтаете похудеть навсегда и без приношения «в жертву» здоровья, вам придется следовать ряду правил и ограничений и не забывать о спорте. А использование таких «волшебных» способов, как клизмы и другие методы быстрого похудения, лишь нанесут непоправимый вред здоровью.

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