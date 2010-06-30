Крапива – кладовая здоровья

Крапива, у которой раньше были и другие названия - «жгучка» и «стрекава», - была широко известна как лечебное средство на Руси еще в XVII веке. В деревнях вениками из крапивы местные знахари парили в банях людей, которые страдали от боли в пояснице, суставного ревматизма и остеохондроза. Но не только как целебное растение использовалась крапива. Так, в прошлом из лубяных волокон, получаемых из крапивы, делали нитки, веревки, рыболовные сети, а также изготавливали весьма прочные ткани. В 19-м веке европейцы процеживали через крапивное сито мед и просеивали муку.

Наши предки широко применяли крапиву в магических обрядах. Считалось, что ее боятся злые духи. Так, ребенка, который был слишком непослушным, стегали этим растением не для того, чтобы причинить боль, а для изгнания из него нечистого, который, по мнению знахарей, побуждает дитя проказничать. Также древние полагали, что коврики, сплетенные из этого растения, способны защитить их жилище от злобных незваных гостей и на время лишить их темной колдовской силы. Кроме того, активно использовались и крапивные веники – им выметалась порча из жилища. Для тех же целей росла крапива во дворе – ее редко кто вырубал. Изготавливались из нее и всевозможные обереги.Полезные свойства крапивы

Крапива обладает уникальным витаминным составом. Шутка ли – в ее листьях аскорбиновой кислоты больше, чем в лимоне, в четыре раза! Кроме того, листья крапивы содержат каротин, витамины К и В2 и пантотеновую кислоту. Это уникальное растение по праву можно назвать кладезем здоровья.

Целительные свойства крапивы применяются с давних времен. Это растение обладает мочегонным, слабым слабительным, отхаркивающим, противосудорожным, противовоспалительным, антисептическим, обезболивающим, «кровоочистительным», кровоостанавливающим и ранозаживляющим действием. Крапива усиливает деятельность пищеварительных желез и выделение молока у кормящих женщин, увеличивает процент гемоглобина и количество эритроцитов в крови. Имеются указания, что отвар листьев может понижать содержание сахара в крови.

В русской народной медицине и народной медицине других стран водный настой и отвар крапивы применяют при болезнях печени и желчных путей, почечнокаменной болезни, дизентерии, водянке, хронических запорах, простудных заболеваниях, болезнях дыхательных органов, при геморрое, остром суставном ревматизме, мышечном ревматизме, подагре.

Настой крапивы употребляют как внутреннее «кровоочистительное» средство, улучшающее состав крови при лечении различных кожных заболеваний (лишаев, угревой сыпи, фурункулов). Отвар листьев с ячменной мукой пьют при грудных болях.

В смеси с другими травами крапиву используют при туберкулезе легких. Листья крапивы входят в состав различных желудочных, слабительных и поливитаминных сборов.

Водный настой крапивы издавна применяют в народной медицине при геморроидальных, маточных, легочных и кишечных кровотечениях.Рецепты из крапивы

До наших дней дошел рецепт, который используется девушками в косметических целях – они моют голову отваром крапивы. Приготавливается он следующим образом. Берут 100-150 граммов свежих или сухих листьев крапивы и заливают одним литром кипятка, добавив при этом одну ст. ложку меда – все это настаивают в течение часа и процеживают. Два-три стакана такого отвара растворяют в тазе теплой воды, после чего моют голову. При этой процедуре не надо использовать никакого мыла, иначе оздоровительный эффект может «смазаться». Волосы после высыхания приобретают естественный здоровый блеск и становятся шелковистыми.

Также крапива может оказать очень мощное оздоравливающее воздействие на выпадающие волосы и остановить себорею. Для этого листья крапивы (100 г) заливают кипятком (500 мл), доводят до кипения. Затем настаивают 30 минут. После этого настой процеживают и добавляют уксус (500 мл 4% уксуса). Настаивают два часа и пропускают через фильтр. В течение 10 дней волосы ополаскивают приготовленным раствором.

При фурункулах, угрях может помочь отвар корней крапивы. 15 г измельченных корней заварить в 1 стакане кипящей воды, настоять 15-30 минут и пить по 2-3 столовых ложки 1 раз в день.

В народной медицине водный настой крапивы (З столовые ложки измельченной травы на 2 стакана кипятка, настаивать 4 часа, процедить и принимать в течение дня небольшими порциями) применяют при заболеваниях печени и желчных путей, водянке, запорах, истерии, эпилепсии, лихорадке. Назначают водный настой крапивы и наружно - как полоскание при ангине, пародонтозе и стоматите.

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