Мясо, картофель и рыба - против рака легких

Употребление в пищу мяса, картофеля и рыбы, а также целых зерен вдвое снижает риск развития рака легких - вне зависимости от пристрастия к курению. Как сообщила британская газета "Индепендент", к таким выводам пришли ученые, осуществившие крупнейшее в мире научное исследование связи между диетой и онкологическими заболеваниями.

В период с 1992 по 2000 годы в 10 европейских странах из 500 тыс добровольцев были отобраны 900 человек, страдающие от этой формы рака. Их физическое состояние ученые из Международного агентства исследований рака /International Agency for Research on Cancer/ сопоставили с почти 1,8 тыс здоровых людей. По словам издания, "анализы крови показали, что те, у кого уровень витамина В6 /буква латинская/ выше среднего, имеют более чем вдвое меньший риск развития рака легких". Сходный эффект в разных странах Европы обнаружен и при повышенном содержании в организме аминокислоты метионина, которой также богата подобная пища.

По мнению специалистов, риск возникновения у человека рака легких в значительной степени определяется тем, что он ест. При этом, если курение вызывает 8 из 10 случаев этой одной из наиболее распространенных форм онкологических заболеваний, то многие смертельные случаи фиксируются уже после того, как человек отказался от этой пагубной привычки - высокий риск развития рака сохраняется. "В случае, если диета способна его снизить, могут быть спасены тысячи жизней", - отметило издание.

neboley.com.ua