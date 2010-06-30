Солнце может вызвать катаракту

Использование препаратов, вызывающих повышенную чувствительность к солнечному свету может вызывать возрастную катаракту, согласно сообщению размещенному в сети , которое будет опубликовано в августе в Archives of Ophthalmology .

Кроме возраста , ранее были выявлены несколько факторов риска для большинства типов катаракты, включая курение, диабет , артериальную гипертензию. Солнечный свет, а именно ультрафиолет –B ( UV-B), вызывает кортикальную катаракту. Помутнения вначале возникают по наружным краям хрусталика. Некоторые лекарственные препараты, которые используются месяцами или в инъекциях увеличивают чувствительность к солнечному свету, вызывая зуд или раздражение на участках кожи, подвергающихся солнечному облучению.

Чтобы определить влияют ли эти препараты в совокупности с солнечным излучением на развитие кортикальной катаракты Barbara E. K. Klein, M.D., M.P.H и их коллеги из Университета Висконсина, Мэдисон изучили 4926 жителей Бивер Дама (Штат Висконсин) впервые обследованных между 1988 и 1990 годами. Участники исследования были подвергнуты анализу количества получаемого ими ультрафиолета. Исследователи так же выясняли у обследуемых историю использования ими препаратов , которые могут сенсибилизировать к солнечному свету включая, диуретики, антидепрессанты , антибиотики и обезболивающие препараты на основе напроксена.

За 15 лет исследования число принимающих данный тип медикаментов участников исследования увеличилось ( 24.1 % на момент начала исследования , по сравнению с 44.8 % за все 15 лет наблюдения) . Большинство случаев катаракты не ассоциировалось с дозой солнечного облучения. Однако, после того как были учтены возраст, пол и использование сенсибилизирующих препаратов, была выявлена связь между развитием кортикальной катаракты , использованием сенсибилизирующих препаратов и дозой UV- B облучения.

«Лекарственные препараты ( активные ингредиенты) состоят из разных химических ингредиентов и механизм их фотосенсибилизирующего действия до конца не ясен», указывают авторы. Хрусталик глаза развивается из того же слоя эмбриональной ткани, что и кожа, и препараты , которые могут влиять на кожу возможно модифицируют влияние солнечного света и в тканях глаза.

« Наши результаты нужно проверять и на других популяционных группах, особенно это важно в связи с возрастанием числа фотосенсибилизирующих препаратов», утверждают авторы . Если наши результаты подтвердятся, то тогда это придется учитывать при назначении фотосенсибилизирующих препаратов».

newsland.ru