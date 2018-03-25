Как правильно выбрать минеральную воду?

Неотъемлемой частью нашей жизни является вода. Если без пищи человек может продержаться около месяца, то обезвоженный организм не продержится и трех дней. Вода лечит, вода выводит ненужные элементы из организма, но так ли полезно все то, что мы пьем? В день взрослому человеку требуется около пяти литров воды. Сюда включена вода, получаемая из пищи и напитков, а также влага, поглощаемая кожей во время купания. Для того чтобы вода принесла максимум пользы, то она должна быть чистой и качественной.

Широкий ассортимент воды, представленный на современном рынке, застает покупателя врасплох.

Ваш выбор не должен быть хаотичным, поэтому давайте разберемся, какие компоненты содержатся в любой минеральной воде:

- кальций, который позаботится об укреплении ваших зубов, ногтей, мышечной ткани, а также улучшит процесс образования клеток крови, повысит сопротивляемость организма к токсинам и инфекциям;

- магний поможет в борьбе со стрессом и окажет противоаллергическое и противовоспалительное действие;

- натрий поддержит в норме осмотическое давление и улучшит процесс образования протоплазмы. Если в воде много натрия, то она легче утоляет жажду. При этом нагрузка на сердце в жару понижается;

- калий помогает контролировать наличие жидкости в организме, удаляя излишки воды при необходимости. Соли калия выполняют также функцию противосклеротического средства.

Наиболее полезны щелочные воды, их другое название - гидрокарбонатные натриевые воды. Такая вода ощелачивает организм. Происходит возмещение недостатка карбонатов в крови, за счет чего повышается ее щелочной резерв.

Вода, добытая из скважин на определенной глубине, обычно насыщена химическими элементами. Эту воду мы и называем минеральной. Однако в продаже имеется и, так называемая, минерализированная вода. В такую воду химические элементы были добавлены искусственным путем.

Выбирая минеральную воду, не следует забывать. что и среди минералки есть разные ранги и статусы. В чем же их отличие?

Все дело в том, что минеральная вода из магазина и минеральная вода непосредственно на курорте - это две больших разницы.

Если вы покупаете воду в магазине, то будьте готовы к тому, что часть живительной силы из нее уже ушла, поскольку она была пропущена через специальные фильтры и ее состав уже изменен.

Вода же непосредственно из источника, то есть взятая сразу из скважины , обладает всеми свойствами настоящей минеральной воды и только она может считаться по настоящему живительной и полезной.

Поэтому лечение свежей минеральной водой на курортах гораздо эффективней и приносит намного лучший результат.

Оптимальнее употреблять только свежую минералку, которая была взята не более 3 часов назад.

Будьте здоровы и пейте только минеральную воду!

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