Алкоголь вызывает агрессию только у ... сдержанных

Пьянство действительно повышает риск агрессивного поведения, но только среди людей, склонных постоянно подавлять гнев. Американские исследователи журнала "Addiction" пришли к такому выводу после анализа данных, полученных в результате исследования почти 3 тыс. человек вначале в возрасте 16-17 лет, а затем в возрасте 21-22 лет.

Участники были разделены на три большие группы, сформированные согласно психологической оценке подавления гнева и других негативных эмоций. Оказалось, что среди лиц, которые сообщили о склонности часто скрывать и подавлять чувство гнева, с возрастом злоупотребление алкоголем повысилось на 10%, а вызванное опьянением насилие - на 5%. Психологи не обнаружили такой ассоциации у тех, кто не постоянно подавляет свои отрицательные эмоции.

Главные авторы наблюдений, Тор Норстрем и Хильде Папе, пришли к выводу, что полученные результаты добавляют доказательства теории, согласно которой потребление спиртных напитков в больших количествах провоцирует физическую агрессию у тех, кто обладает определёнными чертами личности. Агрессия в результате опьянения, по их мнению, зависит от склонности пьющих сдерживать гнев и злость в трезвом состоянии.

ami-tass.ru