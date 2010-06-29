В Украине работают только 665 пляжей из 902-х

По состоянию на сегодня в Украине работают 665 пляжей или 74% – 621 на морском и 44 на речном побережье.

Как сообщили УНИАН в Информационной службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, всего должны действовать 902 пляжа и рекреационные зоны в Крыму, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях, Севастополе и Киеве, из них 847 морских и 55 речных.

В Киеве на сегодня работают все 12 пляжей и зон отдыха, которые расположены на Днепре, из них 9 пляжей не имеют официальных разрешений на открытие. Официально открыты три пляжа – «Детский», «Черторой» и «Радуга».

В Крыму работают 313 из 336 пляжей, остальные не открыты из-за отсутствия разрешительных документов. В пробах воды отклонений от стандарта не обнаружено. В Севастополе работают все 8 зарегистрированных пляжей.

В Одесской области из 21 пляжа работают 19 морских в Одессе и приморских районах. Из-за неудовлетворительного санитарно-технического состояния обустройства территории закрыт пляж «Черноморка» в Одессе и речной пляж в Килии. Отклонений от стандарта в исследованных пробах воды не обнаружено.

В Донецкой области работают 14 пляжей, из них 9 – морские. Остальные не открыты из-за неоформления разрешительных документов. Закрыт морской пляж «Песчаный» в Мариуполе из-за несоответствия воды стандартам. Пляж находится под наблюдением СЭС, купание запрещено.

В Запорожской области работают 195 из 332 пляжей, включая 179 морских. Остальные не открывались из-за неготовности к оздоровительному сезону.

В Николаевской области работают 8 пляжей, из них 6 – морские, 2 – речные. Закрыт пляж в Первомайске из-за несоответствия воды стандартам.

В Херсонской области из общего количества в 158 пляжей работают 96.

Специалисты Госсанэпидемслужбы осуществляют постоянный лабораторный контроль качества морской и речной воды.