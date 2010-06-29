В Днепропетровске “на горячем” задержали судмедэксперта

15:47, 29 июня 2010
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Внедрил схему вымогания денег 

24 июня сотрудники СБУ “на горячем” задержали заведующего отделом бюро судебно-медицинской экспертизы, который получил 1 тыс. дол. от частного лица за выдачу ей вывода судмедэксперта о средней степени тяжести телесных повреждений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.

Установлено, что, злоупотребляя своим должностным положением, злоумышленник внедрил схему систематического вымогания денег с потерпевших, нуждающихся в получении выводов судебно-медицинской экспертизы о такой степени тяжести, которая необходима для возбуждения уголовного дела.

В 2001 году этот человек уже был наказан за аналогичное преступление.

Взяточник взят под стражу. Прокуратурой Днепропетровска возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

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