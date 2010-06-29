Тернопольщина: из-за подтопления начали отселять людей

В Тернопольской области начали отселять людей, которые проживают в зоне возможного подтопления.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Тернопольской области, вчера вечером были отселены четыре человека, проживающие в селе Коропец Монастыриского района, изучается необходимость отселения остальных.

Такие действия, объяснили в Центре пропаганды, обусловлены повышением уровня воды в реке Днестр после интенсивных дождей на территории Ивано-Франковской области.

Для обеспечения мониторинга возможной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением населенных пунктов, Главным управлением МЧС в Тернопольской области направлены в Монастыриский, Залищицкий и Борщивский районы три оперативные группы, поднят резервный личный состав и специальная техника, проводятся расчеты отселения жителей из зон возможного подтопления в случае его возникновения.