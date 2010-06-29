Завтра прогнозируют дожди, град и шквалы

Синоптики снова прогнозируют дожди, град и шквалы почти по всей Украине.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 30 июня в Украине переменная облачность. Грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Прикарпатье, в южной части, большинстве восточных и центральных областей местами сильные дожди; только в северной части местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, в западных областях 12-17°; днем 23-28°, в северных и восточных областях до 31°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 16-21°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 26-31°.

В столице также переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

29 июня температура воды в Черном и Азовском морях 22-26°, в Днепре возле Киева 23°.