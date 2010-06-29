ЮНИСЕФ призвал Украину увеличить помощь детям с ВИЧ

Региональный директор ЮНИСЕФ в Восточной и Центральной Европе и странах СНГ Стивен АЛЕН призвал украинские власти увеличить помощь ВИЧ-положительным детям.

Как сообщает “Немецкая волна”, на днях С.АЛЕН в первый раз посетил Украину и провел встречи с вице-премьером Владимиром СЕМИНОЖЕНКО и другими членами Кабмина. Подытоживая результаты визита, он призвал украинские власти увеличить помощь и улучшить уход за ВИЧ-положительными детьми.

В начале года в Украине насчитывались около 24 тысяч детей, рожденных ВИЧ-положительными матерями, из которых почти 2,5 тысячи малышей оказались ВИЧ-положительными. Сейчас около 1700 детей получают АРВ-терапию, а почти 270 умерли от СПИДа, отмечает “Немецкая волна”.

В свою очередь заведующий отделением ВИЧ-инфекций одной из клиник Светлана АНТОНЯК заявила, что в Украине сейчас нет эффективной программы по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.

«Это та программа, которая бы могла выполняться государством идеально. Для этого нужно всех беременных женщин обследовать на ВИЧ-инфекцию, адекватно проконсультировать и обеспечить тех, кто в этом нуждается, антиретровирусной терапией. Сейчас июнь, а закупок препаратов антиретровирусной терапии за деньги государства не было», - сказала она.

Несмотря на заверения украинских должностных лиц, что власть заботится о ВИЧ-инфицированных, в частности детей, дефицит финансирования программы на закупку АРВ-препаратов с самого начала составлял около 50%, утверждает С.АНДРУСЯК. Сейчас около 7 тысяч больных ВИЧ, в частности, беременных и малышей, ожидают антиретровирусную терапию, отмечает врач.

Врач считает, что чиновники не осознают, насколько важным является лечение всех, кто в этом нуждается. С.АНДРУСЯК заявила, что должностные лица убеждают врачей в отсутствии лекарств и вынуждают их прекращать набор новых пациентов, пишет “Немецкая волна”.