Что вылечит мелисса?

Существует несколько легенд о том, откуда у этой лекарственной травы такое поэтическое название. Если верить самой красивой из историй, то именем Мелисса звали одну из дочерей критского царя Мелиссея. Она была не только сказочно красивой, но и доброй – научила простых людей добывать мед. Боги прогневались на расточительную щедрость Мелиссы и в наказание превратили девушку в пчелу. Правдивость легенды – дело сотое. Но мелисса и сейчас является одним из самых популярных медоносов, именно этот травянистый многолетник так любят пчелы.

От чего лечит?

•Дерматит

•Бессонница

•Воспаление десен

•Герпес

•Гнойничковая сыпь

•Перхоть

•Головная боль

•Отеки после травм

•Предменструальный синдром

Из листьев мелиссы получают эфирное масло, которое обладает свежим, сильным ароматом лимона. Оно обладает ярко выраженным бактерицидным свойством и успокаивает кожу. Компрессами из листьев мелиссы в народной медицине лечат кожные воспаления. Для того чтобы снять покраснение и отек, высушенные листья заливают кипятком. Затем их надо хорошо размять и подержать минут десять на водяной бане. Из теплых листьев уже можно делать лечебные компрессы.

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