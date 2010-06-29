Чем полезна красная смородина

Свежие плоды и продукты их переработки полезны тем, что повышают аппетит и усвояемость белков животного происхождения, содействуют усилению перистальтики кишечника.

Полезные свойства плодов красной смородины в том, что их применяют в народной медицине как жаропонижающее, потогонное, как желчегонное и мягкое слабительное средство, а также используют при аллергии.

Для еды годятся неповрежденные, сухие плоды. Плоды не подлежат продолжительному хранению. Даже в холодильнике смородина лежит не более 2-х дней. Очень хорошо сохраняется в замороженном виде.

Ее сок полезен тем, что он обладает освежающим и общеукрепляющим свойствами, хорошо в жаркую погоду утоляет жажду, снижает температуру при простудных заболеваниях, возбуждает перистальтику кишечника, устраняет чувство тошноты, подавляет рвоту и способствует выведению солей из организма с мочой. Сок красной смородины полезен и тем, что обладает желчегонным, легким слабительным, кровоостанавливающим свойствами и противовоспалительным действием. Сок красной смородины незаменим в детском диетическом питании.

Ягоды и сок являются прекрасным средством для улучшения аппетита и усиления деятельности желудка и кишечника. Полезные свойства красной смородины помогут страдающим длительными хроническими запорами. Испробуйте такой рецепт настоя: 3 ст. л. плодов смородины на 250 мл кипятка настаивать 4 часа, процедить. Принимать по 50 мл 4 раза в день за 30 минут до еды.

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