В Крыму в надувном бассейне утонул 3-летний ребенок
11:46, 29 июня 2010Страна
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На частном дворе
В Крыму в надувном бассейне утонул трехлетний ребенок.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, несчастный случай произошел во второй половине дня 27 июня в с. Пятихатка Красногвардейского района автономии.
"Во время купания в бассейне на частном дворе утонул ребенок 2007 года рождения", - сообщили в пресс-службе.
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