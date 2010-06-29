В Крыму в надувном бассейне утонул 3-летний ребенок

В Крыму в надувном бассейне утонул трехлетний ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, несчастный случай произошел во второй половине дня 27 июня в с. Пятихатка Красногвардейского района автономии.

"Во время купания в бассейне на частном дворе утонул ребенок 2007 года рождения", - сообщили в пресс-службе.