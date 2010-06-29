Черниговщина: количество онкобольных ежегодно растет на 1%

В Черниговской области количество онкобольных ежегодно растет на 1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время V съезда Украинского общества радиационных онкологов главный врач Черниговского онкологического диспансера, главный онколог области Владимир ЗОТОВ.

По его информации, самый высокий уровень онкологической заболеваемости наблюдается на Востоке Украины, самый низкий – на Западе. В центральном регионе, куда входит и Черниговская область, статистка фиксирует средний уровень онкозаболеваемости, что характеризуется ежегодным приростом в 0,3-1%.

"В Черниговской области рост происходит, в основном, за счет старения населения – онкология чаще всего поражает людей в возрасте после 50 лет", - объяснил врач.

Ежегодно в регионе онкологи регистрируют 4200 новых пациентов. После прохождения лечебного курса около 60% из них живут 5 лет и больше. На сегодня в области насчитывается 22 тысячи людей, больных раком.

По словам В.ЗОТОВА, наукой доказано, что много видов рака (особенно у женщин) вызываются вирусами. Также свое негативно влияет нездоровый образ жизни - употребление алкоголя и сигарет. В частности, курильщики болеют раком легких в 9 раз чаще, чем те, кто не курит.

В последнее время, отметил главный онколог области, снизилась заболеваемость раком желудка. Медики связывают это с уменьшением потребления консервированных продуктов и увеличением в рационе украинцев свежих и замороженных продуктов.