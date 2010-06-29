Королевская диета

Следующие диеты были прерогативой королей и очень знатных вельмож. Только они могли себе позволить привередничать: есть одно и не есть другое. Поэтому последующая история похудения неразрывно связана с королевскими дворами, в основном - французским.

Именно здесь впервые разработали молочно-растительную диету. Лекари предложили ее Людовику XIV, страдавшему плохим пищеварением и дурным цветом лица. Король иногда находил в себе силы отказаться от мяса на несколько дней. Того же он требовал и от своих придворных. Им тоже приходилось становиться вегетарианцами. Когда Людовик начинал чувствовать себя лучше, он отказывался от диеты. И тогда для всех наступал праздник.

Людовик XV тоже сидел на диете. Состояла она из красного вина и яичных белков, причем последних за день съедалось до 15-20 штук. Такого рациона король придерживался, когда ему предстояла какая-либо серьезная физическая нагрузка, будь то охота, занятия фехтованием или выступление в балетном спектакле. Дамы также не отставали от своих кавалеров. Мария Медичи с юности отличалась миловидностью и хорошей фигурой. Но обильные трапезы французского двора несколько изменили ее внешность.

Поэтому Мария или совсем отказывалась от еды или же сидела, вяло ковыряясь в тарелке. Не брезговала она только фруктами, нарезая их серебряным ножичком - подарком мужа. Так королева приучила себя есть очень умеренно.

Примеру своей госпожи следовали все знатные дамы. Поэтому женская часть французского двора долго сидела на одной только фруктовой диете.

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