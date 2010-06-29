Пища поможет забеременеть

Проанализировав рацион 161 пары, лечившейся от бесплодия в Нидерландах, ученые обнаружили интересную закономерность. У женщин, которые придерживались принципов средиземноморской диеты, беременность при ЭКО, экстракорпоральном оплодотворении, или ИКСИ, внутриклеточной инъекции сперматозоидов, наступала на 40% чаще, чем у пациенток, предпочитавших другую пищу. Результаты этого исследования были опубликованы в последнем номере медицинского журнала Fertility and Sterility.

Уже доказано, что средиземноморская диета снижает частоту проявлений астмы и аллергии у детей, уменьшает риск возникновения метаболического синдрома, рака и депрессии. Люди, придерживающиеся этого стиля питания, едят много фруктов, овощей, бобовых, цельнозернового хлеба и макарон, круп, орехов, семян и оливкового масла. Диета также подразумевает употребление в небольших количествах яиц, молочных продуктов и птицы. По правилам красное мясо должно присутствовать в рационе не чаще одного-двух раз в неделю. Во время обеда и ужина рекомендуется выпивать по стакану вина, хотя исследователи предупреждают, что этот пункт лучше опустить женщинам, которые хотят забеременеть. Согласно принципам средиземноморской диеты, продукты подвергаются минимальной термической обработке, а общее содержание жира при таком питании не превышает 25−30% от всех дневных калорий.

infox.ru