Украинскую власть призывают запретить аборты

Тернопольский областной совет призывает руководство государства запретить проведение абортов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение депутаты облсовета приняли после обращения к ним епископа Тернопольско-Зборовской епархии Украинской греко-католической церкви Василия СЕМЕНЮКА. Епископ в своем письме просил облсовет инициировать внесение изменений в Конституцию Украины относительно запрещения искусственного прерывания беременности, «поскольку оно не согласовывается с христианским учением и гуманным отношением к человеческой личности».

Депутаты облсовета приняли обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ и председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ с призывом пересмотреть действующее законодательство Украины, которое разрешает осуществлять искусственное прерывание беременности, и «внести необходимые изменения, которые защищали бы жизнь человека во всех ее проявлениях - с момента зачатия и до естественной смерти».

«Православная и католическая церкви учат, что человек получает бессмертную душу в момент зачатия, то есть с момента зачатия в лоне матери растет и развивается человеческая личность, уничтожение которой путем аборта равнозначно смертельному греху умышленного убийства уже рожденного человека. Ввиду того, что человек является человеком на каждой стадии своего развития, он должен иметь в полном объеме все фундаментальные, неотъемлемые права, которые, в соответствии с законодательством, предоставляются всем людям», – сказано в обращении.

Депутаты облсовета призвали руководство государства инициировать изменения к ст. 27 Конституции и изложить ее в такой редакции: «Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь с момента зачатия до естественной смерти».

Тернопольский облсовет также требует отменить ч. 6 ст. 281 Гражданского кодекса Украины (ГКУ) и изложить ч. 2 ст. 25 ГКУ в такой редакции: «Гражданская правоспособность физического лица возникает в момент его зачатия».

Кроме того, облсовет призывал руководство государства ужесточить уголовную ответственность за проведение незаконных абортов.