Германия разрешила эвтаназию

Федеральный суд Германии разрешил пассивную эвтаназию.

Юристы приняли решение, что прекращение поддерживающей терапии по воле больного не относится к убийству, потому является правомерным, передает ТСН.

Не важно, перерывается ли лечение путем прекращения терапии или, например, отключением аппарата жизнеобеспечения. При этом речь не идет о том, чтобы позволить прерывание активного лечения пациента.

При этом федеральный суд Германии принял решение освободить Вольфганга ПУТЦА, адвоката по медицинскому праву, который в апреле 2009 года был осужден к лишению свободы за то, что принял решение о прекращении поддерживающей терапии женщины, которая пять лет находилась в вегетативном состоянии.

На данный момент эвтаназия разрешена в Бельгии и Нидерландах. В США в штатах Огайо и Вашингтон действует закон, позволяющих предоставление медиками помощи в осуществлении самоубийства больным в терминальной стадии.