В четырех областях Украины обесточены населенные пункты
09:37, 29 июня 2010Страна
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Из-за ненастья
Сегодня ночью вследствие осложнения погодных условий (ливни, шквалистые порывы ветра) произошло обесточивание 282 населенных пунктов в четырех областях Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в Черновицкой области без электроснабжения остались 183 населенных пункта, в Винницкой – 71 н.п., Хмельницкой – 22 н.п. и Ивано-Франковской – 6 н.п.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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