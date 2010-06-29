В четырех областях Украины обесточены населенные пункты

Из-за ненастья

Сегодня ночью вследствие осложнения погодных условий (ливни, шквалистые порывы ветра) произошло обесточивание 282 населенных пунктов в четырех областях Украины. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в Черновицкой области без электроснабжения остались 183 населенных пункта, в Винницкой – 71 н.п., Хмельницкой – 22 н.п. и Ивано-Франковской – 6 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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