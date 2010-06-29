В Японии сейчас популярны сеансы быстрых знакомств. Ничего удивительного. Если бы не одна особенность. Мужчины и женщины обязательно интересуются группой крови друг друга.

- Одна женщина жаловалась, что пришла сюда после того, как разочаровалась в друге со II группой крови, - рассказывал мне знакомый журналист-международник, побывавший в токийском клубе «кровавых» знакомств. - Мол, ужасно раздражало его упрямство. И теперь она хотела бы вступить в отношения с человеком с III группой крови, который, по ее словам, должен быть мягким и спокойным.

Японцы ориентируются на группу крови и при наборе на работу. А аппараты экспресс-анализа ныне устанавливают повсеместно - на вокзалах, в универмагах, ресторанах. Считается, что, комбинируя людей с определенными группами крови, можно собрать идеальный коллектив. «Кровавый» метод носит название «кецу-еки-гата». И практикуют его аж с 1930-х годов. Может, в этом секрет японского экономического чуда?

I группа крови текла в жилах неандертальцев. Они были охотники, которые воевали за территории, где могли питаться. Им нужны были целеустремленность и амбициозность. И до сих пор носители I группы отличаются лидерскими, пробивными качествами. Представителям III группы присуще стремление к независимости, это потенциальные миллионеры. Она сформировалась у кочевников.

Четыре группы крови связаны с четырьмя этапами эволюции человечества. Первый этап - появление первых людей, которые все имели одну группу крови - О (I). Второй этап - переход от охотничье-собирательного образа добывания пищи к более цивилизованному аграрному - дал в результате группу А (II). Люди с этой группой крови более других трудолюбивы и даже склонны к трудоголизму. Третий этап - слияние и миграция рас с африканского континента в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, в результате чего появилась группа В (III). И, наконец, при современном перемешивании различных групп появилась группа АВ (IV).

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