Магниты лечат слабоумие

Стимуляция мозга магнитами позволяет вернуть людям, страдающим болезнью Альцгеймера, утраченные лингвистические навыки.

Специалисты из Института исследований психических расстройств (Италия), испытав повторяющуюся транскраниальную магнитную стимуляцию (rTMS) на таких пациентах, называют методику многообещающей. В ходе этой неинвазивной процедуры мозг больного стимулируется быстрыми магнитными импульсами частотой до 100 Гц.

В эксперименте участвовали десять пациентов с болезнью Альцгеймера средней стадии. Одна группа испытуемых посещала процедуры rTMS на протяжении четырёх недель, а вторая получала двухнедельное плацебо-лечение и две недели подвергалась rTMS. Импульсами обрабатывалась префронтальная кора головного мозга. В начале исследования, а также через две, четыре и восемь недель лечения испытуемые проходили тесты на память, управляющие функции и лингвистические способности.

Через две недели эксперимента учёные обнаружили существенные различия у первой и второй групп в способности понимать разговорную речь. У тех, кто подвергался rTMS, количество правильных ответов на вопросы теста выросло с 66% до 77%. У тех же, кто не проходил магнитную стимуляцию, результаты не изменились.

По окончании последних двух недель эксперимента представители второй группы, поначалу лечившиеся плацебо, продемонстрировали улучшение в понимании языка. Более того, в обеих группах улучшения сохранились и через два месяца после окончания лечения. Любопытно, что магнитная стимуляция никак не изменила ни другие лингвистические навыки, ни когнитивные функции, включая память.

Как именно rTMS действует на страдающих болезнью Альцгеймера, исследователям не вполне ясно. Вероятно, магнитная стимуляция может менять активность в мозге и исправлять нездоровые проявления, вызванные недугом или повреждениями.

podrobnosti.ua