Из киевских больниц выписывают недолеченных туберкулезников?

Министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК не подтвердил информацию относительно фактов выписки из киевских больниц больных туберкулезом, которых не долечили из-за недостатка средств на их лечение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время горячей телефонной линии, отвечая на вопрос журналистов.

З.МЫТНИК отметил, что ничего не слышал о таких случаях.

«Я не могу вам подтвердить достоверно этот факт до конца. Конкретно до меня это не доходило. Я таких фактов не знаю. Я зафиксирую этот момент. И сегодня уточню. Думаю, что так не должно быть», - отметил министр.

Он заверил, что "в настоящее время противотуберкулезные препараты есть, они поставляются государством".