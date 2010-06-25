Из киевских больниц выписывают недолеченных туберкулезников?
18:01, 25 июня 2010Страна
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Министр не подтвердил информацию
Министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК не подтвердил информацию относительно фактов выписки из киевских больниц больных туберкулезом, которых не долечили из-за недостатка средств на их лечение.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время горячей телефонной линии, отвечая на вопрос журналистов.
З.МЫТНИК отметил, что ничего не слышал о таких случаях.
«Я не могу вам подтвердить достоверно этот факт до конца. Конкретно до меня это не доходило. Я таких фактов не знаю. Я зафиксирую этот момент. И сегодня уточню. Думаю, что так не должно быть», - отметил министр.
Он заверил, что "в настоящее время противотуберкулезные препараты есть, они поставляются государством".
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