Буковина обеспечена необходимым для преодоления наводнения

На сегодняшний день Черновицкая область обеспечена необходимой техникой и ресурсами на время чрезвычайной ситуации, которая возникла в результате наводнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Георгий ГАЛИЦ.

Чтобы изучить ситуацию в крае, которая сложилась в результате сильных ливневых дождей 22-23 июня, он вместе с руководителями областного штаба по координации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации ГУ МЧС в Черновицкой области осмотрел с вертолета Кицманский, Выжницкий, Сторожинецкий, Глыбоцкий, Герцаевский, Новоселицкий районы и город Черновцы.

По словам Г.ГАЛИЦА, самая сложная ситуация сегодня в Новоселицком районе, начиная от села Маршинцы до села Мамалыга, где сохраняется самый высокий уровень воды и частично подтоплены здания. До сих пор затруднительная ситуация - в Вашковцах Выжницкого района, однако, уровень воды пошел на спад, что дает основания прогнозировать стабилизацию ситуации.

Что касается процессов оползней на территории Буковины, которые вызваны сильными осадками, Г.ГАЛИЦ сообщил, что на сегодняшний день зафиксирован один процесс оползня – оползень почвы в селе Виженка Выжницкого района. «Необходимые меры приняты, процесс оползня локализован», - отметил первый заместитель председателя ОГА.

После объявления министром по чрезвычайным ситуациям Нестором ШУФРИЧЕМ, который два дня находился на Буковине, чрезвычайной ситуации регионального уровня, есть основания «надеяться на выделение для ликвидации последствий стихийного бедствия в Черновицкой области средств из Резервного фонда Кабинета Министров. Поступления средств в область для проведения восстановительных работ можно ожидать уже на будущей неделе», - отметил Г.ГАЛИЦА.

Окончательная сумма ущерба, причиненного Черновицкой области, пока не известна – продолжается сбор данных и подсчеты. Однако, по словам Г.ГАЛИЦА, «понятно, что это будет не один десяток миллионов гривен». По его словам, за счет средств, которые поступят из резервного фонда Кабинета Министров Украины, в первую очередь, будет восстанавливаться разрушенная инфраструктура пострадавших районов и областного центра.