Руководители лагерей лично отвечают за питание детей

Министерство здравоохранения Украины предупреждает руководителей детских оздоровительных центров о персональной ответственности за качественное питание детей во время летнего отдыха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Геннадий РОЖКОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я указываю на персональную ответственность директоров лагерей, а также главных санитарных врачей в регионах о персональной ответственности и личном контроле», - сказал Г.РОЖКОВ.

Главный санврач сообщил, что по состоянию на 25 июня в Украине зарегистрировано 19 вспышек острых кишечных инфекций и пищевых отравлений, в результате которых пострадали 195 человек, в том числе 101 ребенок.

«Основными причинами вспышек стало привлечение к приготовлению еды лиц, которые не ознакомлены с правилами личной гигиены, а также нарушение технологий приготовления и правил хранения продуктов», - отметил он.

В частности, по его словам, наибольшее количество вспышек острых инфекций зарегистрировано в Донецкой, Одесской, Хмельницкой, Луганской и Черкасской областях.