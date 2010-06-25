Через сто лет человечество исчезнет?

Через столетие - к 2110 году - человечество полностью исчезнет с лица земли, утверждает известный австралийский ученый Франк Феннер. "Древние общества людей отличались повышенной стабильностью, а сегодняшняя глобальная цивилизация - нет ", - заявил он. Точку зрения ученого приводит лондонская пресса.

"Так, австралийские аборигены доказали, что без современных достижений науки они могут выжить в течение 40 - 50 тыс лет. Однако сегодняшнее общество по причине своей экономической и социальной деятельности поставило homo sapience на грань полного исчезновения", - отметил Феннер.

По его мнению, основную угрозу существованию человечества представляют "безудержное потребление, резкий рост численности населения земли, быстрое изменение климата в связи с глобальным потеплением". "Промышленная революция и индустриализация породили эпоху, которая по своему воздействию на планету сравнима с последствиями ледникового периода или столкновения Земли с крупной кометой", - подчеркнул ученый.

95-летний Феннер получил всемирную известность за работы в области микробиологии. Сейчас он занимается также проблемами выживания человека как биологического вида.

Касаясь причин своего нынешнего выступления, Феннер отметил, что он "не ставит своей целью заставить изменить цивилизационную модель человечества, которое продолжает идти по пути своего собственного биологического краха несмотря на многочисленные предупреждения".

ami-tass.ru