Чем полезна мята?

В древние времена считалось, что мята стимулирует умственную работу, укрепляет память. Мятной водой даже опрыскивали аудитории, философы и жрецы не брезговали украшать голову венками из цветущих растений. Легкий, освежающий аромат одинаково нравился и египетским фараонам, и древним жителям Назарета. Мяту измельчали и добавляли к меду, чтобы приятно освежить дыхание после продолжительной трапезы.

Что лечит?

•Кашель

•Воспаление гортани

•Головная боль

•Застой желчи

•Тошнота

•Изжога

•Запах изо рта

•Простудный жар

•Нарушенное кровообращение

Совет: Маски из перечной мяты быстро помогут в любых условиях освежить жирную, увядающую кожу. Для того чтобы приготовить полезный настой, необходимо заварить листья мяты кипятком. Полученный отвар настоять минут 25, затем тщательно процедить. Смочить ватные диски, держать на лице максимум 15 минут. Маски из мятного настоя лучше делать курсом (10-12 процедур в месяц). Мятное масло в составе косметических продуктов охлаждает и освежает кожу.

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