В Украину на выходных вернется 35°-ная жара

Наиболее знойно в ближайшие три дня будет на востоке Украины. Температура воздуха местами составит до 35 градусов тепла.

В ближайшие три дня в Украине ожидается постепенное повышение температуры воздуха, в отдельных областях жара до 35 градусов. Местами пройдут дожди и грозы со шквальным ветром.

В Киеве и Киевской области в субботу и понедельник без осадков, в воскресенье ожидается дождь. Все три дня днем местами шквалы до 15-20 м/с, грозы, местами град. Температура воздуха завтра днем составит 24-29, в воскресенье - 21-26, в понедельник - 24-29 градусов тепла. Ночная температура в эти дни будет на уровне 14-19 градусов выше нуля. Ветер восточный с переходом в северо-восточный, 5-10 м/с.

На востоке страны завтра пройдут дожди, днем местами шквалы 15-20 м/с и грозы. В воскресенье-понедельник без осадков. 26 июня днем воздух прогреется до 26-31 градуса, 27 июня термометр покажет 28-33, 28 июня - 30-34 градуса выше нуля. Ночная температура будет на уровне 17-22 градусов тепла. Ветер юго-восточный с переходом в северо-восточный, 5-10 м/с.

В западных областях на выходных ожидается дождь, местами сильный, местами возможны грозы. В субботу столбик термометра покажет 18-23 градуса днем и 10-15 ночью, в воскресенье и понедельник потеплеет до 19-24 градусов днем и до 11-16 градусов выше нуля ночью. Ветер северо-западный с переходом в северо-восточный, 5-10 м/с.

На юге Украины на протяжении трех дней прогнозируется дождь, местами сильный, с порывами ветра до 15-20 м/с, местами грозы и град. В субботу-воскресенье температура воздуха днем составит 21-26 градусов, в понедельник - 22-27 градусов тепла. Ночью термометр покажет 14-19 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с.

В Крыму на выходных также ожидается дождь, днем местами шквалы 15-20 м/с, местами грозы и град. Дневная температура воздуха в субботу составит 23-28, в субботу-воскресенье - 22-27 градусов тепла. Ночью столбик термометра поднимется к отметке в 14-19 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, с переходом в юго-западный, 7-12 м/с.

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